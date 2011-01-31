У Херсоні відкриють пункти обігріву для бездомних

У Херсоні з 1 лютого працюватимуть пункти обігріву для бездомних.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона.

Як наголосив міський голова Володимир САЛЬДО, вирішення питання по суті можливе лише за умови координації зусиль місцевої та обласної влади. З цього приводу мер Херсона звернувся до голови Херсонської облдержадміністрації Миколи КОСТЯКА щодо сприяння у встановленні стаціонарних наметів Головного управління МНС України в Херсонській області. У свою чергу, виконавчими органами міської ради буде організовано охорону пунктів і надання бездомним громадянам безкоштовного гарячого харчування, теплого одягу тощо. Планується, що пункти обігріву запрацюють в цілодобовому режимі з 1 лютого і діятимуть до 11 березня.