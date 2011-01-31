У Києві захворюваність на грип та ГРЗ нижча епідпорогу

У Києві рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання нижче епідеміологічного порогу в 1,6 рази.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Головного управління охорони здоров’я КМДА, всього за 4-й тиждень 2011 року (з 24 по 30 січня) у лікувально-профілактичні заклади міста з приводу грипу та інших гострих респіраторних захворювань звернулося 19 153 особи, з них дорослих – 7 973, дітей – 11 180.