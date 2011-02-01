600 гривень - за кримінальний аборт

Співробітники міліції затримали завідувачку акушерським відділенням одного з пологових будинків Криму при отриманні 600 гривень хабара за незаконне переривання вагітності, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.

Міліція уточнила, що медик була затримана в робочому кабінеті в кінці минулого тижня.

Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею «отримання хабара» Кримінального кодексу України.

Її санкція - штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади до 3-х років.

Лікар знаходиться під підпискою про невиїзд.