600 гривень - за кримінальний аборт
08:53, 01 лютого 2011Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу
Співробітники міліції затримали завідувачку акушерським відділенням одного з пологових будинків Криму при отриманні 600 гривень хабара за незаконне переривання вагітності, повідомила прес-служба головного управління МВС у Криму.
Міліція уточнила, що медик була затримана в робочому кабінеті в кінці минулого тижня.
Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею «отримання хабара» Кримінального кодексу України.
Її санкція - штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади до 3-х років.
Лікар знаходиться під підпискою про невиїзд.
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