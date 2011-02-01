У Донецькій області епідпоріг по грипу і ГРВІ перевищений

У Донецькій області загальний показник захворюваності населення на грип і ГРВІ перевищив епідпоріг на 42,2%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У повідомленні наголошується, що всього в регіоні за останній тиждень було зареєстровано 38 тис. випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 13,3% більше рівня попереднього тижня.

Активність епідемічного процесу серед дітей, переважно серед школярів, порівняно з попереднім тижнем – збільшилася на 21,2%. За останні 7 днів з діагнозами грип, ГРВІ та їх ускладнення в медустанови регіону було госпіталізовано 1 тис. 292 хворих, з них 860 - дітей.

В обласній СЕС нагадали, що у зв`язку із перевищенням рівня епідпорогу в дитячих, навчальних закладах, закладах соціального обслуговування, лікарнях та інших об`єктах епідризику здійснюється комплекс протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та дезінфекційних заходів. Також тривають обмежувальні заходи в навчально-виховних установах. Виконання протиепідемічних заходів на об`єктах епідризику перебуває на контролі санепідслужби.

Усього від початку поточного року санепідслужбою в регіоні було перевірено 9 тис. 229 об`єктів. За виявлені порушення санітарного законодавства щодо здійснення протиепідемічних заходів на відповідальних осіб було накладено 983 штрафи, повідомили в обласній СЕС.