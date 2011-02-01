У дитсадку у Тернополі діти отруїлися ртуттю

У Тернополі в дитсадку внаслідок падіння контейнеру з термометрами стався вилив ртуті.

Як повідомив кореспондента УНІАН заступник міського голови з гуманітарних питань Леонід БИЦЮРА, подія сталася ще 24 січня. Однак керівництво садку про неї одразу не повідомило ні працівників управління Міністерства надзвичайних ситуацій, ні працівників санстанції.

«У роздягальні дитячого садочку №21 бабуся, забираючи дитину, випадково зачепила контейнер із ртутними термометрами для вимірювання температури повітря у приміщенні. Ртуть, яку з них розлилася, того ж дня працівники садочку зібрали пилосмоктувачем та промили приміщення розчином перманганату калію», – повідомив Л.БИЦЮРА.

Оскільки окремі батьки поскаржилися на те, що у їхніх дітей нудота та головний біль, 28 січня про інцидент таки було повідомлено рятувальників та міську СЕС. Після проведених замірів було встановлено незначні відхилення від норм, які, як запевнили у СЕС, загрози для здоров’я дітей не становлять.

На даний момент управлінню охорони здоров’я міської ради доручено провести службове обстеження за даним фактом.

На завідуючу садочка уже складено протокол про порушення санітарних норм.