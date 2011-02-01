У Донецьку медики врятували життя жінці, якій собаки зняли скальп

У Донецьку медики врятували життя немолодій жінці, якій домашні собаки завдали важких ран і зняли скальп.

Про це повідомила регіональна газета «Донбас».

Згідно з повідомленням, до Центру пластичної хірургії Донецького інституту невідкладної і відновної медицини ім. Гусака з одного з районів області у важкому стані поступила немолода жінка, якій завдали важких ран три домашні вівчарки.

За словами керівника центру Еміля ФІСТАЛЯ, лікарі нарахували на тілі жінки 11 зон, пошкоджених собачими іклами, всього понад п`ятдесят укусів.

«Найстрашніше - собаки зняли з неї скальп до оголення кісток черепа», - сказав Е.ФІСТАЛЬ.

Як розповіла після операції сама постраждала, вночі, почувши галас на подвір`ї, вона вийшла з будинку, але посковзнулася й впала. При падінні вона отримала перелом ребра, яке пробило легеню. Жінка голосно скрикнула від болю, але встати не встигла: на неї зараз же накинулися три домашні вівчарки - дві німецьких і одна кавказька, які завжди були у дворі. Вони почали рвати тіло постраждалої, й якби б не вибігли з будинку брат і чоловік, жінка напевно б загинула.

За словами медиків, які проводили операцію, частину черепа постраждалої їм довелося закрити клаптем шкіри, взятої зі спини.

«Втіхою» жінці може служити лише те, що, незважаючи на агресивність, собаки були здорові, вчасно були щеплені.

«Головне завдання тепер - наростити грануляційну тканину там, де кістка залишилася оголеною. Цього тижня має відбутися ще одна операція», - зазначив Е.ФІСТАЛЬ.