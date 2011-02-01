Кіровоградщина: держслужбовець розповсюджував метамфетамін
16:16, 01 лютого 2011Новини регіонів
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На Кіровоградщині затримано працівника однієї з державних установ за підозрою у реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу – метамфетаміну.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні МВС в Кіровоградській області.
У ході оперативної закупівлі 31-річний чоловік продав 3,5 грамів метамфетаміну на суму близько 1,5 тис грн. Під час огляду його авто, правоохоронці вилучили ще 2 г цього наркотичного засобу та гроші.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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