Кіровоградщина: держслужбовець розповсюджував метамфетамін

На Кіровоградщині затримано працівника однієї з державних установ за підозрою у реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу – метамфетаміну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні МВС в Кіровоградській області.

У ході оперативної закупівлі 31-річний чоловік продав 3,5 грамів метамфетаміну на суму близько 1,5 тис грн. Під час огляду його авто, правоохоронці вилучили ще 2 г цього наркотичного засобу та гроші.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.