На Луганщині вибухнув житловий будинок

Вчора о 12.55 у Рубіжному Луганської області у квартирі на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші і пожежа, внаслідок чого госпіталізовано 18-річного юнака.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок вибуху загорілися 4 квартири, ще 6 квартир зазнали пошкоджень. В одному із приміщень обвалився дах, були зруйновані міжквартирні перестінки, знищені віконні отвори під’їзду.

Постраждалий доставлений у центральну міську лікарню з діагнозом «закрита черпно-мозкова травма, забиття головного мозку і потилиці». Його стан оцінюється медиками як стабільний, середньої тяжкості.

55 мешканців будинку тимчасово розселені у готелі.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають. Ведеться слідство.