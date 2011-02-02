У Донецьку через грип школи закриваються на карантин

Усі школи Донецька з 3-го лютого закриваються на карантин у зв`язку з високою захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, в Донецьку дуже уважно здійснюється моніторинг захворюваності учнів, «і разом з фахівцями ми дійшли висновку, що станом на 2 лютого 2699 чоловік звернулися до медустанов, а це означає, що тенденція йде до збільшення».

Тому було ухвалено рішення оголосити карантин у всіх школах міста з 3-го лютого. Але мер висловив надію, що карантин буде нетривалий, і впродовж тижня вдасться вирішити завдання локалізації простудних захворювань на території міста.

Дитячі садки на карантин поки що закриватися не будуть, оскільки серед дітей дошкільного віку захворюваність на грип і ГРВІ не перевищує епідпорогу.