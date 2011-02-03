У Києві у ДТП за участю п’яти автомобілів травмовано людей

2 лютого, о 10 годині 20 хвилин, у Києві на перехресті вулиць Братська – вулиця Андріївська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» не надав дорогу автомобілю «Toyota Prado» та скоїв з ним зіткнення. Від удару «Chevrolet» «відкинуло» на тротуар, де він скоїв наїзд на припарковані автомобілі: «Volvo S40», «Nissan Teana» та «Hyundai Getz».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 58-річний водій «Chevrolet» та 50-річна пасажирка позашляховика «Toyota» отримали тілесні ушкодження, з якими були госпіталізовані до лікарні. Ведеться слідство.