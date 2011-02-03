Хто має забезпечити лікарні харчуванням?

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК переконаний, що місцеві органи влади повинні забезпечувати харчуванням стаціонарні медичні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні журналістам після проведення виїзної колегії ОДА у місті Миронівка.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, не є нормальним, коли в окремих районах області на добове харчування одного хворого виділяється від 2 до 3 гривень.

"Цінова політика харчування - вона буде вирішуватися на місцевому рівні... У них є усі можливості напряму домовитися із постачальниками продуктів", - сказав губернатор.