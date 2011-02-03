Сьогодні Попов проведе зустріч з керівниками аптечних мереж

Підпишуть меморандум

Сьогодні о 14.00 відбудеться зустріч голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з керівниками аптечних мереж столиці щодо виконання меморандуму про співпрацю та презентації спільних соціальних проектів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА. Адреса проведення: Хрещатик, 36 5-й поверх, зала засідань (кімната 514). Акредитація проводиться за телефонами: 279-24-11 та 279-93-42.

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