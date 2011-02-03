У Севастополі усе частіше народжують 15-річні

У Севастополі в 2010 році молодими мамами стали 14 дівчат віком 15–16 років. У зареєстрованому браку в місті за цей період народилося 79,1% усіх новонароджених.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні статистики в місті Севастополі. Також за матеріалами управління, за 2010 рік народилися 4184 дитини (на 73 дитини менше, ніж рік тому). При цьому 41 пологи були з двійнею і 2 - з трійнею. Кількість новонароджених хлопчиків перевищувала кількість дівчаток – 2168 проти 2016, тобто на 100 дівчаток народжувалося 108 хлопчиків. Первістками в сім`ї були 55,0% всіх новонароджених дітей, 35,3% – другими за рахунком, 7,7% – третіми. Середній вік матері при народженні першої дитини становив 25 років. Основний відсоток (35,0%) жінок народжує у віці 25–29 років.