У Миронівці мають оновити лікарню відновного лікування
11:31, 03 лютого 2011Новини регіонів
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Зобов’язали керівників міст і районів
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зобов’язав керівників міст і районів регіону допомогти в оновленні обласної лікарні відновного лікування, яка знаходиться у місті Миронівка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.
"Сьогодні я прийняв рішення, щоб за кожним районом, за кожним містом закріпити по дві палати, щоб привести їх до нормальних стандартів. Тоді це буде зразковий заклад, де люди зможуть отримувати добре лікування", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
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