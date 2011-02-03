У Миронівці мають оновити лікарню відновного лікування

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зобов’язав керівників міст і районів регіону допомогти в оновленні обласної лікарні відновного лікування, яка знаходиться у місті Миронівка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

"Сьогодні я прийняв рішення, щоб за кожним районом, за кожним містом закріпити по дві палати, щоб привести їх до нормальних стандартів. Тоді це буде зразковий заклад, де люди зможуть отримувати добре лікування", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.