На Дніпропетровщині на карантин закрито понад 50 шкіл

У Дніпропетровській області через підвищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип на карантин закрито понад 50 загальноосвітніх шкіл - 5% від загальної кількості.

Про це УНІАН повідомив заступник головного санітарного лікаря області Євген КУРИЛОВ.

За його словами, ситуація з поширюванням захворюваності в регіоні контролюється.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого у Дніпропетровську на карантин було закрито 9 шкіл. У всіх навчальних закладах міста введено протиепідемічний режим. У Дніпропетровській області нараховується більше тисячі загальноосвітніх шкіл.