Школярам Києва безоплатно нададуть гаряче харчування

У бюджеті Києва на 2011 рік виділено 117,2 млн. грн. на забезпечення школярів безоплатним гарячим харчуванням, що на 9,4 млн. грн. більше, ніж 2010 року.

Як інформує прес-служба КМДА, про це повідомила начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Віра ГОРЮНОВА.

«Міська влада впевнена, що на освіті економити не можна, тому фінансування освітніх закладів цього року безперебійне. Безоплатні гарячі обіди отримують всі учні початкових класів, а їх майже 89 тисяч, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти із малозабезпечених сімей”, - запевнила В.ГОРЮНОВА.

За її словами, розглядаються можливості зробити це харчування більш повноцінним та урізноманітнити його відповідно до діючих нормативів.