В Одеській області мати залікувала дитину до смерті

У кінці січня в Килійську районну лікарню з села Дмитрівка Килійського району Одеської області лікарі доставили двох дітей, 4 і 5 років, з діагнозом: отруєння парами речовини для обприскування дерев. За допомогою отрутохімікатів жінка самостійно лікувала своїх дітей від корости. Про це повідомляє новинний портал "Сіті".

Як повідомляє портал "Сіті", врятувати одну дитину, доставлену в лікарню у важкому стані, лікарям не вдалося. Дитина 5 років померла в лікарні.

За фактом загибелі дитини ведеться розслідування.

newsland.ru