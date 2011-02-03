В Одеській області мати залікувала дитину до смерті
13:34, 03 лютого 2011Новини регіонів
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Обприскувала речовиною для дерев...
У кінці січня в Килійську районну лікарню з села Дмитрівка Килійського району Одеської області лікарі доставили двох дітей, 4 і 5 років, з діагнозом: отруєння парами речовини для обприскування дерев. За допомогою отрутохімікатів жінка самостійно лікувала своїх дітей від корости. Про це повідомляє новинний портал "Сіті".
Як повідомляє портал "Сіті", врятувати одну дитину, доставлену в лікарню у важкому стані, лікарям не вдалося. Дитина 5 років померла в лікарні.
За фактом загибелі дитини ведеться розслідування.
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