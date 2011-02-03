У Житомирі здають кров для онкохворих дітей

14:03, 03 лютого 2011
Новини регіонів
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Стартувала благодійна акція

У  Житомирі стартувала благодійна акція «Стань донором - врятуй життя», передає кореспондент УНІАН.

Організатори акції – півсотні активістів  - розпочали  добровільну здачу крові  для 23–х онокологічно хворих дітей Житомирської обласної дитячої  лікарні.

Організатори акції тісно співпрацюють з Житомирським обласним центром крові та іншими медиками, які  лікують хворих дітей Житомира та області.

Благодійну акцію підтримали й інші житомиряни - медики, студентство. На думку організатороів, акція має  привернути увагу суспільства до проблеми розвитку донорства крові та її компонентів в Житомирській області та й країні загалом.

Ситуація з донорством в Україні є проблемною, оскільки загальна чисельність донорів по Україні зменшилася з 1990р. на 53 %. (Кінцеві цифри не розголошуються через приналежність цієї інформації до  державної таємниці). Вже  5 років  поспіль чисельність донорів по Житомирській області знижується щороку на  7%.

Для дотримання принципу самозабезпечення країни компонентами та препаратами крові  Рада Європи рекомендує 40-50 донацій (здача крові донором - УНІАН) на 1000 населення, тоді як в  Україні  на 1000 населення припадає від 8,1 до 34,0 донацій,  а по Житомирській області - 15,6 .  Якщо донорів більшатиме, це зменшить  обсяги невідкладної гемотрансфузійної  допомоги.

Довідка УНІАН. Кожен рік  більше 10 000 населення Житомирської  області отримують гемотрансфузійну терапію, серед них - 2 тисячі дітей. Щорічно Житомирський обласний центр крові приймає майже 25 тис. бажаючих стати донором, більше 20 тис.  можуть бути донорами за станом здоров»я.

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