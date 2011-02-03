35 медзакладів Києва - партнери Муніципальної лікарняної каси

Муніципальною лікарняною касою Києва підписано більше 30 угод про колективне членство з різними установами міста, а також понад 35 угод із закладами охорони здоров’я столиці про спільну співпрацю на партнерських засадах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління охорони здоров’я.

Крім того, у мерії інформують, що 75 лікарів розпочинають первинне навчання щодо роботи лікарями-експертами у МЛК.

Перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ запевнив, що лікарняні каси – “справа суто добровільна”.

За його словами, благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса» дає можливість залучити додаткові кошті для поліпшення забезпечення людей – членів лікарняної каси медикаментозними та діагностичними засобами.

В.МОХОРЄВ додав, що лікарняні каси успішно працюють як у регіонах України, так і в європейських країнах.

Як відзначають у КМДА, важливим аспектом реалізації проекту залишається готовність лікувально-профілактичних закладів, особливо на рівні первинної медико-санітарної допомоги, співпрацювати з лікарняною касою на партнерських засадах і сприяти у забезпеченні киян якісними та доступними за ціною ліками. Тривають зустрічі з колективами підприємств і закладів охорони здоров’я міста.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2010 року у Києві була зареєстрована благодійна організація "Муніципальна лікарняна каса". Цьго ж дня у банку "Київська Русь" було відкрито розрахунковий рахунок 2600694706001, на який усі, хто бажає стати членом лікарняної каси, можуть вносити членські внески.

Для того, аби стати членом лікарняної каси, необхідно написати заяву і зробити перший внесок у розмірі 10 грн. Після сплати щомісячного внеску у розмірі 30 грн. три місяці поспіль людина має звернутися з платіжними документами до офісу Муніципальної лікарняної каси. Після цього видається посвідчення члена лікарняної каси, яке дає право користуватися медичними послугами.

Проект "Муніципальна лікарняна каса" реалізується у рамках реформування сфери охорони здоров’я столиці.

13 січня виконавчий директор "Муніципальної лікарняної каси" у Києві Володимир ДОЛОТ повідомив, що з початку року членами організації стали майже 1 тис. киян.

Разом з тим, він зазначив, що для того, аби лікарняна каса змогла виконувати свої обов`язки у повному обсязі, необхідно, щоб до такої форми надання медичних послуг щомісяця долучалися близько 30 тис. осіб.

Водночас, як повідомила «Газета по-київськи», лікарі поліклініки № 3, що по вул. Ризька, 1 Шевченківського району Києва заявили, що весь їх колектив під загрозою звільнення змушують вступати до лікарняної каси. 2 лютого "Комсомольська правда" з посиланням на вчителів написала, що столичні педагоги скаржаться, що їх примушують вступати до муніципальної лікарняної каси.