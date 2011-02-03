Чиновник з Криму обдурив державу на 750 тис. грн.
16:15, 03 лютого 2011Новини регіонів
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НП в Українському товаристві сліпих
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти керівника тендерного комітету сімферопольського підприємства «Українського товариства сліпих», якого підозрюють у порушеннях при закупівлі технологічного устаткування за бюджетні кошти, внаслідок чого державі завдано збитку на 750 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.
«За висновками експертів, вартість придбаного за 5 млн. грн. товару перевищує ринкову на 750 тис. грн.», - йдеться у прес-релізі.
Справу порушено за статтею «Зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.
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