У Львові побутовим газом отруїлися четверо дітей та їхня мати
09:17, 04 лютого 2011Новини регіонів
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Включила плиту для обігріву
У Львові побутовим газом отруїлися четверо дітей та їхня мати.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, сьогодні вранці до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про отруєння газом мешканців одного з будинків у Львові.
Вніслідок отруєння до реанімаційного відділення Львівської комунальної дитячої лікарні було госпіталізовано чотирьох дітей, віком від 10-ти до 16-ти років. До реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні поклали їхню матір.
Всі вони отруїлися побутовим газом через те, що жінка увімкнула газову плиту для обігріву приміщення, повідомляє прес-центр.
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