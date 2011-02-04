У Житомирі від отруєння чадним газом загинула сім'я

У четвер, 3 лютого, увечері до управління МНС у Житомирській області надійшла інформація про те, що у м. Житомир, по вул. Червоноармійській, у приватному житловому будинку, від отруєння чадним газом загинуло четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, серед померлих – двоє дітей, 2004 та 2008 років народження).

На місці події працювала оперативна група управління МНС у Житомирській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.