У Миколаєві масове отруєння дітей, причини невідомі

У п`яти вихованців дитячого садочку №123 у місті Миколаєві, госпіталізованих до обласної дитячої інфекційної лікарні в період з 29 січня по 1 лютого, за результатами попереднього обстеження харчове отруєння не виявлене.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила завідувач епідеміологічним відділом Миколаївською обласною СЕС Ольга СИЩЕНКО.

За її словами, результати проведеного бактеріологічного обстеження не виявили ні патологічних, ні умовно-патологічних збудників кишкових захворювань.

Зараз усі п`ятеро дітей перебувають у лікарні і чекають результатів вірусологічного дослідження, які будуть відомі днями, сказала О.СИЩЕНКО. Їх стан, запевнила вона, задовільний.

Заввідділенням повідомила, при госпіталізації у дітей була підвищена температура, кашель й інші ознаки простуди, а клініки кишкових недуг не було. Припущення про отруєння висловили батьки, відзначила вона.

О.СИЩЕНКО вважає, що мати одного з хворих дітей повідомила про захворювання в засоби масової інформації, вважаючи, що в дитячому саду факт хвороби дітей замовчують.

1 лютого в миколаївське інтернет-видання «НикВести» звернулася мама дитини – вихованця дитсадка №123 м.Миколаєва і повідомила про те, що в садочку діти масово захворіли на кишкову інфекцію – з 26 дітей у групі, а в дитсадок прийшли тільки 6. Прокуратура Заводського району м.Миколаєва в даний час займається розслідуванням цього факту. Від коментарів журналістові УНІАН там відмовилися. Ситуацію в дитячому садочку №123 контролює обласна прокуратура.