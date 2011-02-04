Херсонщина: троє людей отруїлися чадним газом

В Херсонській області чадним газом отруїлися 3 людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, 3 лютого в селі Громовка Новотроїцького району внаслідок несправності опалювальної системи отримали отруєння чадним газом 3 людини.

Зокрема, 66-річна жінка в тяжкому стані доставлена до реанімаційного відділення районної клінічної лікарні. Її 67-річний чоловік і 36-річний син в стані середньої важкості також госпіталізовані.