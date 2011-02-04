Дніпропетровщина: лікарі лікарні при СІЗО підробили меддовідку?

Лікарі багатопрофільної лікарні при СІЗО в Дніпропетровській області склали підроблений акт про стан здоров`я, відповідно до якого засудженого на 15 років за вбивство чоловіка звільнили через 3 роки, повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

"Встановлено, що в 2007 році 24-річний громадянин Р. за вбивство був засуджений до 15 років позбавлення волі. Але в квітні 2010 до суду надійшли матеріали про тяжку хворобу засудженого (цирозу печінки), на підставі яких суд звільнив його від подальшого відбування покарання", - говориться в повідомленні.

Перевірка даного факту показала, що акт про стан здоров`я засудженого було підроблено посадовцями багатопрофільної лікарні при СІЗО. Таким чином, замість 15 років убивця відсидів лише 3 роки і вийшов на волю. В даний момент його оголошено в розшук.

Дніпропетровська прокуратура з нагляду за дотриманням законів з виконання судових рішень у кримінальних справах порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і службової підробки посадовцями багатопрофільної лікарні при одному із слідчих ізоляторів (СІЗО).

Слідство у кримінальній справі проводить прокуратура Дніпропетровської області.