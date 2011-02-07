Школи Луганська відсьогодні закривають на карантин

Надзвичайна протиепідемічна комісія виконкому Луганської міської ради ухвалила рішення з 7 лютого припинити заняття у 67 загальноосвітніх школах міста до зниження рівня захворюваності на ГРЗ і грип.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міськради.

Згідно з інформацією міської санітарно-епідеміологічної станції, починаючи з 2 лютого, в Луганську зареєстроване підвищення захворюваності населення. У цілому, за п`ятий тиждень 2011 року зареєстровано 4 702 випадки, що на 24% вище, ніж на попередньому тижні.

По Луганській області закрито на карантин 182 школи і 4 дитсадки.