Одещина: головлікар вимагав 300 грн хабаря, але був викритий

В Одеській області викрито головного лікаря однієї з поліклінік, який вимагав та отримав 300 грн. хабара від місцевого жителя за видачу медичної довідки про придатність до керування автомобілем без фактичного проходження медичного огляду.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, задокументовано ще 52 факти отримання лікарем хабарів на суму понад 8 тис. грн.

Підозрюваного затримано. Районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.