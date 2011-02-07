Одещина: головлікар вимагав 300 грн хабаря, але був викритий
11:43, 07 лютого 2011Новини регіонів
0
Порушено кримінальну справу
В Одеській області викрито головного лікаря однієї з поліклінік, який вимагав та отримав 300 грн. хабара від місцевого жителя за видачу медичної довідки про придатність до керування автомобілем без фактичного проходження медичного огляду.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, задокументовано ще 52 факти отримання лікарем хабарів на суму понад 8 тис. грн.
Підозрюваного затримано. Районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter