У Вінниці відкриють «вікно життя» для покинутих немовлят

У Вінниці при монастирі Згромадження Дочок Милосердя Каносіянок відкриють «Вікно життя» для прийому покинутих немовлят.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на католицький часопис CREDO, пункт при монастирі уже майже готовий для прийому немовлят.

“Вікно Життя” - це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишити свою небажану новонароджену дитину. Він є альтернативою смітнику, де часто матері у відчаї залишають немовлят. Також це може бути одним із елементів недопущення абортів”, - йдеться у повідомленні.

Перше «Вікно життя» в Україні відкрили у Львові у 2009 році. Такі пункти діють також у Києві та Тернополі.

Часопис повідомляє, що у відкритті «Вікна життя» у Вінниці візьмуть участь представники міської влади та лікарень міста. Освятити пункт приїде єпископ Кам’янець-Подільської дієцезії Леон ДУБРАВСЬКИЙ.