У 80% барів і ресторанів Києва порушують закон про заборону куріння

У 79% перевірених барів, кав’ярень і ресторанів Києва виявлено порушення вимог Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” щодо обов’язку закладів громадського харчування відвести для осіб, які не курять, не менше половини площі, а також забезпечити непотрапляння диму на цю територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник проекту “Київ без тютюнового диму” Тарас ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що волонтери проекту у грудні 2010 року - січні 2011 року здійснили моніторинг барів, кав’ярень і ресторанів Києва, для чого було обрано 100 закладів (окрім фастфудів), де дозволено курити.

За словами Т.ШЕВЧЕНКА, у 10% цих закладів взагалі не виділяють місця для осіб, які не курять, у 52% виділяють менше 50% площі для осіб, які не курять, у 17% хоч і виділяють половину площі для осіб, які не курять, але тютюновий дим потрапляє у зону для некурців.

При цьому він наголосив, що майже у половині перевірених закладів, які потрапили до моніторингу, порушуються вимоги закону щодо розміщення у закладі наочних графічних знаків з написами - “Місця для куріння”, “Куріння шкодить Вашому здоров’ю” та “Куріння заборонено!”.

У свою чергу головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто СТОЙКА наголосив, що у закладах громадського харчування, де курять навіть декілька людей, концентрація канцерогенних і токсичних речовин перевищує у десятки і навіть сотні разів ту концентрацію речовин, яку вдихає людина, стоячи біля пожвавленої автомагістралі або труби хімічного заводу.

Він заявив, що “коли людина вже 20 хвилин перебуває у закритому приміщенні, де курять, то в неї концентрація тютюнового диму і шкідливих речовин підвищується на рівень курця, який палить із середньою інтенсивністю”.

За словами лікаря, це дуже небезпечно для людей, які мають, зокрема, серцево-судинні, бронхолегенні захворювання.

О.СТОЙКА зауважив, що це також небезпечно і для “жінок, які приймають оральні контрацептиви, оскільки дим підвищує ризик розвитку раку молочної залози на 20-30%”.

При цьому він підкреслив, що досить вразливими є діти. “Чим менша дитина, тим більше вона вразлива до тютюнового диму”, - додав О.СТОЙКА. За його словами, “у педіатрів навіть є такий вислів “синдром ранку понеділка”, коли діти перебувають у накурених приміщеннях у суботу-неділю з батьками, а в понеділок підвищується кількість викликів через те, що у дітей починаються бронхіти, кашель або отит”.