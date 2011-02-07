У столичній лікарні - масове отруєння пацієнтів

У Києві в одній з лікарень сталося масове отруєння.

Попередньо, отруєння сталося через їжу, якою годували у столичній лікарні, внаслідок отруєння постраждало понад 30 осіб.

Інцидент стався у лікарні, розташованої на Алішера Навої, 3. Постраждалі є у трьох блоках, на даний момент зафіксовано отруєння у 25 дітей і 10 дорослих.

www.profinews.com.ua