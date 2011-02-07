У столичній лікарні - масове отруєння пацієнтів
13:26, 07 лютого 2011Новини регіонів
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25 дітей і 10 дорослих
У Києві в одній з лікарень сталося масове отруєння.
Попередньо, отруєння сталося через їжу, якою годували у столичній лікарні, внаслідок отруєння постраждало понад 30 осіб.
Інцидент стався у лікарні, розташованої на Алішера Навої, 3. Постраждалі є у трьох блоках, на даний момент зафіксовано отруєння у 25 дітей і 10 дорослих.
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