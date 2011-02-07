Запоріжжя: територію лікарні засмітили будівельним сміттям

Запорізьким природоохоронним міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за фактом завдання державі збитків на 350 тис. грн. внаслідок засмічення площ будівельним сміттям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення цієї кримінальної справи стало встановлення факту незаконного розміщення будівельного сміття на території Запорізької обласної клінічної лікарні.

"Встановлено, що посадовцями ТОВ "Запоріжінвестбуд" при виконанні будівельних робіт здійснено незаконне розміщення відходів на території Запорізької обласної клінічної лікарні. Внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму понад 350 тисяч гривень", - повідомили в прокуратурі.

На сьогоднішній день дії посадовців підприємства-забудовника кваліфіковані як злочини, передбачені ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, - "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки" (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років).

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.