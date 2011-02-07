У Керчі водій-наркоман збив двох міліціонерів

Співробітники міліції розшукують водія легкового автомобіля – споживача наркотиків, який у Керчі скоїв наїзд на двох співробітників МВС і втік з місця події.

Одного з постраждалих міліціонерів госпіталізовано, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС у Криму.

«Співробітники Керченського міськуправління міліції 5 лютого звернули увагу на припаркований автомобіль ВАЗ-2108. Правоохоронці упізнали людину, що знаходилася за кермом. Це був громадянин, який раніше притягувався до відповідальності за управління транспортом у стані наркотичного сп`яніння», - йдеться у прес-релізі.

Співробітники міліції представилися і пред`явили службові посвідчення. Водій, викинувши з машини згорток з шприцом з рідиною, схожою на опій, здав назад, збив відкритими дверцятами автомобіля співробітників правоохоронних органів і поїхав.

Вміст шприца направлений на експертизу.