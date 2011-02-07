На застіллі отруїлося 5 молодих людей, 17-річна дівчина померла

В селі Балка Барського району Вінницької області внаслідок отруєння померла 17-річна студентка Кам’янець-Подільського університету, та ще четверо – 18-річна студентка Вінницького коледжу та троє місцевих хлопців віком 17, 20 та 21 року, госпіталізовані у реанімаційне відділення Барської центральної районної лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що компанія розважалась на сільській дискотеці, після чого молоді люди, придбавши в місцевому магазині спиртне та продукти харчування, продовжили святкування вдома у однієї з дівчат, яка проживала з матір’ю.

Матір того вечора перебувала на нічному чергуванні в лікарні. Вона повернулась тільки наступного дня, близько 10.00 години ранку, проте не змогла потрапити до будинку оскільки двері були замкнені зсередини. Жінка зірвала двері та побачила, що будинку знаходилась її дочка без ознак життя та ще четверо молодих осіб у непритомному стані.

За кілька хвилин на місце трагедії прибули дві карети швидкої допомоги. Доньку власниці будинку лікарям врятувати не вдалося.

Решту учасників застілля з попереднім діагнозом отруєння, доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. Медики характеризують стан потерпілих, як середньої тажкості.

З місця події працівники міліції вилучили залишки продуктів харчування та спиртного для проведення експертного дослідження.

Наразі причини події з’ясовуються.