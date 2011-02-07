Чому померла дівчинка на уроці фізкультури?

За фактом смерті дитини на уроці фізкультури Головним управлінням охорони здоров’я КМДА створена комісія, до якої увійшли представники управління та провідні медичні фахівці.

Після закінчення роботи комісії надасть інформацію про її результати, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як повідомлялось, 4 лютого о 10.54 Київська міська станція швидкої медичної допомоги отримала виклик, що у спортивному залі школи №219 на уроці фізкультури одній з учениць стало зле, дитина втратила свідомість.

Об 11.03 бригада швидкої допомоги з найближчої підстанції на вулиці Богатирській прибула на місце виклику. На момент прибуття бригади на місці виклику перебувала мати дитини.

До приїзду бригади швидкої медичної допомоги вчитель фізкультури проводив закритий масаж серця і штучне дихання. Медична сестра надала першу долікарську допомогу.

Бригадою швидкої констатована клінічна смерть дівчинки. Відразу були розпочаті реанімаційні заходи: закритий масаж серця, штучна вентиляція легенів, електроімпульсна терапія із застосуванням дефібрилятора, інкубація трахеї, медикаментозне лікування. Реанімаційні заходи продовжила друга спеціалізована бригада, яка прибула на місце події. Об 11.48 констатована біологічна смерть, реанімаційні заходи були припинені.

За даними центральної районної дитячої поліклініки №1 Оболонського району м. Києва, у якій спостерігалась дитина, протягом останнього місяця будь-які медичні втручання, у тому числі профілактичні щеплення, дитині не проводились.