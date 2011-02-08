У Миколаєві зареєстровано випадок захворювання на малярію. Про це з посиланням на Державну санітарно-епідеміологічну станцію Миколаївської області повідомляє Центр пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, 2 лютого до Миколаївської обласної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «лихоманка неякісного генезу» було госпіталізовано чоловіка 1973 року народження. Впродовж двох днів хворий був обстежений, уточнено діагноз: «Триденна малярія, стан середньої тяжкості».

Як стало відомо, пацієнт є приватним підприємцем і за родом своєї діяльності протягом останніх 4-х років періодично виїжджав за межі України – до Сінгапуру, Індонезії, В`єтнаму. Останній раз із 1 по 26 січня цього року він перебував у в`єтнамському місті Сайгон, із якого 31 січня прибув до Миколаєва. За словами лікарів, зараження відбулося трансмісійним шляхом – через малярійних комарів.