Вивчать шляхи захисту Волині від можливих повеней

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА перебуває з робочою поїздкою у Волинській області з метою вивчення шляхів нормалізації екологічної ситуації у регіоні та захисту населених пунктів від можливого затоплення внаслідок льодоходу, повеней та паводків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, планується, що міністр огляне підтоплення у Любешівському та Ратнівському районах, заплавні території басейну річки Прип’ять, а також ознайомиться з роботою водопропускної споруди Верхньо-Прип’ятського гідровузла Білоозерської водопостачальної системи Дніпро-Бузького каналу у селі Почани.

Після цього В.БАЛОГА спільно з головою Волинської облдержадміністрації проведе нараду з підбиття підсумків функціонування системи цивільного захисту на Волині за минулий рік.