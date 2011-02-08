Слов'янськ: водій авто збив двох пішоходів і загинув
13:48, 08 лютого 2011Новини регіонів
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Не впорався з керуванням
У місті Слов`янськ Донецькій області водій автомобіля «ВАЗ-2108» не впорався з керуванням, збив двох пішоходів і загинув сам.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, ДТП сталася вчора пізно увечері.
На перехресті водій автомобіля «ВАЗ-2108» при повороті не впорався з керуванням, здійснив наїзд на двох пішоходів і врізався в дерево. В результаті події загинули водій автомобіля, 1971 року народження, і пішохід, дівчина 1993 року народження.
Також у результаті цього ДТП постраждав пішохід, хлопець, 1990 року народження.
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