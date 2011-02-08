Слов'янськ: водій авто збив двох пішоходів і загинув

У місті Слов`янськ Донецькій області водій автомобіля «ВАЗ-2108» не впорався з керуванням, збив двох пішоходів і загинув сам.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, ДТП сталася вчора пізно увечері.

На перехресті водій автомобіля «ВАЗ-2108» при повороті не впорався з керуванням, здійснив наїзд на двох пішоходів і врізався в дерево. В результаті події загинули водій автомобіля, 1971 року народження, і пішохід, дівчина 1993 року народження.

Також у результаті цього ДТП постраждав пішохід, хлопець, 1990 року народження.