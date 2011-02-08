У Карпатах створять завод з переробки отрутохімікатів?

Міністерство екології та природних ресурсів наголошує, що не підтримує ініціативу створення у Карпатах заводу з переробки отрутохімікатів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Мінекології підтримує усі дії органів місцевого самоврядування, спрямовані на очищення України від небезпечних відходів, і, розділяючи хвилювання міського голови Калуша щодо поводження з гексахлорбензолом, радить поставитися до цього питання більш виважено.

«Ідея переробки такої отруйної речовини як гексахлорбензол у передгір’ї Карпат небезпечна з точки зору перспективи розвитку Західної України як заповідної та рекреаційної зони», – заявив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, «незрозуміла перспектива такого заводу після знищення всього об’єму гексахлорбензолу з полігона у Калуші. Відходи такого класу мають бути вивезені за межі України та знищені на вже існуючих, спеціалізованих підприємствах».

У 2010 році Міністерство екології та природних ресурсів України вивезло з Калуського полігону 8,5 тисяч тонн гексахлорбензолу. Небезпечний вантаж було відправлено на знищення до Великої Британії. За оцінками міжвідомчої комісії, у Калуші залишилося близько 22 тисячі тонн ГХБ.

Гексахлорбензол (ГХБ) – хімічна сполука, що була введена в 1945 році як фунгіциду для обробки насіння зернових культур. Може міститися у твердих відходах, які утворилися внаслідок прямого хлорування промислової вуглецевої сировини. Відноситься до політропної отрути, дуже токсична. ГХБ здатний накопичуватися в організмі людей і тварин. При безпосередньому контакті впливає на слизову оболонку та шкіру, вражає печінку, нервову та серцево-судинну системи. Отрута акумулюється у тілі ссавців, виявляючи канцерогенні, тератогенні (порушення ембріонального розвитку) та імунотоксичні властивості.

Довідка УНІАН. Будівництво заводу з переробки гексахлорбензолу ініціює міський голова Калуша Ігор НАСАЛИК. Про це він заявив 28 січня на нараді за участю міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ. За словами І.НАСАЛИКА, таке підприємство вирішило б проблеми з переробкою токсичних відходів не лише Калуша, а й усієї області.

У свою чергу, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК заявив, що заводу з переробки гексахлорбензолу в Калуші “не буде ніколи”.