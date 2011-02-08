На Луганщині планують поліпшити роботу системи охорони здоров’я

У 2011 році керівництво Луганської області розраховує значно покращити роботу системи охорони здоров’я в регіоні.

Про це заявив сьогодні голова Луганської обласної адміністрації Володимир ПРИСТЮК під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено покращенню якості надання медичних послуг на Луганщині і тим крокам, які вже реалізуються в цьому напрямку.

“Ми вже у минулому році закупили серйозне медичне обладнання, яке може якісно змінити ситуацію у Луганській області. Насамперед за такими напрямками, як онкологія, серцево-судинні захворювання”, – сказав В.ПРИСТЮК, додавши, що розроблено три програми зі створення відповідних профільних спеціалізованих центрів.

За його словами, завдяки вжитим заходам влада розраховує значно покращити показники Луганщини зі стану здоров’я населення та надання якісної медичної допомоги.

Окрім цього, В.ПРИСТЮК поінформував В.ЯНУКОВИЧА про результати роботи з активізації інвестиційної складової розвитку Луганщини. Зокрема, йшлося про підготовку області до інвестиційного форуму, проведення якого заплановано на листопад 2011 року.