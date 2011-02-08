Наркологічні проблеми на 70% залежать від стосунків у родині

На 70 % наркологічних проблем залежить від стосунків у родині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив головний нарколог МОЗ України Анатолій ВІЄВСЬКИЙ.

“Основна тема, якої абсолютно не хоче торкатися наше суспільство, це те, що на 70 % наркологічних проблем залежить від стану сімейних стосунків. Це - основний чинник, що впливає на те, чи почне вживати ваша дитина наркотики,” – наголосив А.ВІЄВСЬКИЙ.

Він переконаний, що гуртки (за інтересами чи спортивні секції) не є способом розв’язання проблеми наркоманії. “Дитина ж не може 24 години перебувати у секції, займаючись спортом. Вона у будь-якому разі має свій вільний час. Я, як лікар-нарколог, лікував чимало чемпіонів світу, спортсменів від наркотичної залежності. Їх абсолютно не врятував спорт,” – підкреслив головний нарколог, підкресливши, що не можна применшувати значення “тих чинників, що насправді впливають на розвиток алкогольної залежності”.