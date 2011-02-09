В Ужгороді у вагітних виявили "свинячий" грип

В Ужгороді зареєстровано три випадки захворювання на грип H1N1, двоє з хворих – вагітні жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з головою Закарпатської облдержадміністрації Олександром ЛЕДИДОЮ повідомив головний державний санітарний лікар Закарпатської області Володимир МАРКОВИЧ.

За його словами, за даними вірусологічної лабораторії Закарпатської санепідемстанції, у регіоні нині циркулюють віруси сезонного грипу А, грипу В, вірусу парагрипу, аденовіруси, RS віруси.

Як сказав В.МАРКОВИЧ, усіх хворих на грип H1N1 госпіталізовано до Закарпатської обласної інфекційної лікарні. «Нині їхній стан – задовільний», - запевнив лікар.