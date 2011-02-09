Сьогодні 5-метровий астероїд пролетить близько до Землі

Другий за тиждень астероїд пролетить поряд із Землею. Слідом за об`єктом 2011 CQ1, який розминувся у п`ятницю з планетою на відстані лише 5,48 тис. км, у середу повз Землю пролетить п`ятиметровий астероїд 2011 CA7, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на NASA.

Це небесне тіло, виявлене у понеділок, є астероїдом розміром від 2,3 до 5,1 метра. У середу о 17.30 за Грінвічем він пролетить поряд із Землею з відносною швидкістю 9,6 км/сек на відстані 93,6 тис. км.

Неозброєним оком цей астероїд не можна буде побачити - його блиск досягне лише 17-ї зоряної величини, а без телескопа можна бачити тільки зірки яскравіші за шосту зоряну величину.

У п`ятницю астероїд 2011 CQ1, розмір якого оцінювався приблизно в 1 метр, пролетів біля Землі на відстані 0,85 її радіусу, після чого змінив свою орбіту на 60 градусів. В результаті астероїд перейшов з сімейства Аполлона (до нього належать об`єкти, орбіта яких переважно пролягає за межами земної) в сімейство Атона (астероїди, орбіти яких пролягають усередині орбіти Землі). Астрономи зазначають, що в середньому кожні кілька тижнів один метровий астероїд потрапляє в земну атмосферу і повністю в ній згоряє, утворюючи болід.