Закарпаття: 49-річна жінка народила дитину і заморила її голодом

У Закарпатській області прокуратура порушила кримінальну справу проти матері, дитина якої померла від виснаження.

Як повідомила УНІАН старший помічник прокурора Закарпатської області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Наталія КУЗАН, 49-річна жителька Рахівського району у вересні 2010 року народила дитину, проте не доглядала її, не забезпечувала належне харчування і не дозволяла госпіталізувати.

У результаті 29 січня дитина померла через кахексію (виснаження) крайнього ступеню.

За інформацією Н.КУЗАН, сьогодні прокурор Рахівського району порушив кримінальну справу відносно жінки за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 Кримінального кодексу України).