У столиці учень помер від менінгіту

Столична школа, учень якої у січні цього року помер від менінгіту, перебуває під посиленим контролем санітарно-епідеміологічної служби та лікарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я, інших випадків захворювання на сьогодні не зафіксовано.

В управлінні зазначають, що 28 січня до відділення невідкладної допомоги дитячої поліклініки № 1 звернулась мама дитини, учня 2-го класу. Каретою невідкладної допомоги дитину було доставлено в центральну міську клінічну інфекційну лікарню у вкрай важкому стані. Відразу було поставлено діагноз «менінгококова інфекція, менінгокококцемія», дитина госпіталізована у реанімаційне відділення. Було застосовано увесь комплекс реанімаційних заходів, але стрімкий перебіг захворювання та вкрай важкий стан дитини призвели до смерті.

За даними санітарно-епідеміологічної служби Святошинського району, після отримання інформації про випадок менінгококової інфекції у школі були проведені протиепідемічні заходи. Районною санепідемстанцією проведене бактеріологічне обстеження всіх дітей та працівників школи, а також членів родини, які спілкувались з хворою дитиною. Близьким сім’ї дитини та родичам надані направлення на бактеріологічне обстеження та огляд ЛОР-лікарем. На сьогодні ведеться спостереження за усіма групами осіб, яки знаходились у контакті з хворою дитиною, проводяться додаткові бактеріологічні обстеження. Учні школи перебувають під постійним наглядом лікарів дитячої поліклініки, інформує КМДА.

*** Минулого року в Україні було виявлено 40 випадків захворювання на менінгококову інфекцію. Це не поширене захворювання, яке має низьку летальність. УЦ Києві у 2010 році зафіксовано 1 летальний випадок. Захворювання, як правило, починається гостро та раптово, з підвищення температури тіла до 39-40 градусів. Для захворювання на менінгококову інфекцію характерні такі ознаки: блідість шкіряних покровів, головний біль, іноді – блювота. Через декілька годин з’являється характерне висипання на тілі – стегнах, гомілках, ступнях. Щоб уникнути негативних наслідків при цьому захворюванні, необхідно терміново звернутися до лікаря.