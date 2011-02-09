У Сумах купа обледенілого снігу з даху прибила чоловіка

У Сумах 8 лютого купа заледенілого снігу, що впала з даху п`ятиповерхового житлового будинку, травмувала 56-річного чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника головного лікаря комунальної установи «Сумська міська станція швидкої медичної допомоги» Галини БІЛОУС, виклик надійшов о 17.00. Бригада лікарів надала потерпілому першу медичну допомогу і доставила в міській травмпункт.

«Чоловік дістав травму грудної клітки, правого плеча і кисті. Якби така глиба впала йому на голову, чоловік міг би загинути. У травмпункті йому надали допомогу, призначивши амбулаторне лікування», – сказала Г.БІЛОУС.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в місті Шостка Сумської області глиба льоду, що впала з даху будинку, сильно травмувала 16-річну дівчину.