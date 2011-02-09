У Харкові від грипу H1N1 померла жінка
13:01, 09 лютого 2011Новини регіонів
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Звернулася по допомогу на 8-ий день
У Харкові зафіксовано смерть від «каліфорнійського» грипу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній санепідемстанції, 32-річна жінка померла напередодні в одній з лікарень Харкова від пневмонії. Клінічно було встановлено діагноз: «негоспітальна двобічна пневмонія, при дослідженні методом ПЛР виділено РНК вірусу грипу А (H1N1) пандемічний».
За інформацією лікарів, хвора звернулася за медичною допомогою запізно - на 8 добу захворювання. «При проведенні клінічного огляду та лабораторного обстеження контактних осіб – хворих не виявлено», - повідомили в обласній СЕС.
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