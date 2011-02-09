У Харкові від грипу H1N1 померла жінка

У Харкові зафіксовано смерть від «каліфорнійського» грипу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній санепідемстанції, 32-річна жінка померла напередодні в одній з лікарень Харкова від пневмонії. Клінічно було встановлено діагноз: «негоспітальна двобічна пневмонія, при дослідженні методом ПЛР виділено РНК вірусу грипу А (H1N1) пандемічний».

За інформацією лікарів, хвора звернулася за медичною допомогою запізно - на 8 добу захворювання. «При проведенні клінічного огляду та лабораторного обстеження контактних осіб – хворих не виявлено», - повідомили в обласній СЕС.