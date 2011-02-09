Волинь: ситуація з поширенням гепатиту А - під контролем

Ситуація у с. Туропин Турійського району на Волині, де зареєстровано 10 випадків захворювання вірусним гепатитом А, знаходиться під контролем, у вогнищах захворювань проводиться весь комплекс запобіжно-профілактичних і протиепідемічних заходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Як зазначено в повідомленні, від`ємні результати мікробіологічних та вірусологічних досліджень питної води свідчать про контактно-побутовий шлях передачі інфекції. З метою попередження поширення вірусного гепатиту серед школярів та дітей спільного зі школою дитячого навчального закладу припинено функціонування навчальних закладів до стабілізації епідситуації.

Для організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів організовано бригаду медичних працівників центральної районної лікарні та районної санепідстанції. Встановлено медичне спостереження та проводиться лабораторне обстеження хворих, їх поточна і заключна дезінфекція у вогнищах. Також організовано проведення профілактичних щеплень проти вірусного гепатиту А окремим групам населення за епідемічними показами, відібрано проби питної води з джерел водопостачання для бактеріологічного та вірусологічного досліджень.

При центральній районній лікарні створено штаб. Турійська районна держадміністрація виділила 7 тис. 800 грн. на проведення профілактичних щеплень проти вірусного гепатиту А визначеним контингентам та контактним у вогнищах.

Загалом з 20 січня по 2 лютого в с. Туропин зареєстровано 10 випадків вірусного гепатиту А у двох родинах.