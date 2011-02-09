Севастополь: хто вбив двох неповнолітніх дівчаток?

Севастопольська міліція на сьогодні встановила ряд осіб, підозрюваних у причетності до скоєння злочину - вбивства двох неповнолітніх дівчаток. Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі підполковник міліції Олена ФРОЛЯК. За її словами, стосовно цих осіб «проводяться слідчо-оперативні заходи».

Як стало відомо УНІАН з іншого інформованого джерела, на сьогодні у цій справі є затримані, стосовно яких міліція проводить заходи щодо встановлення їхньої причетності до вбивства дівчаток.

Як повідомлялося, 4 січня в Севастополі 10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна пішли з двору будинку і не повернулися. З 5 січня вівся пошук дівчаток. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - вбивство. Пізно ввечері 29 січня було виявлено їхні тіла зі слідами насильницької смерті.