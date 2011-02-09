Київ: затримали четвертого арештанта, який втік з тубдиспансеру

Працівники карного розшуку затримали четвертого з п’яти арештантів, які втекли з київського клінічного протитуберкульозного диспансеру, розташованого в Гостомелі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, утікача було затримано в місті Нікополь. Чоловіка було затримано, коли він купував горілку в магазині.

Працівники карного розшуку Подільського райуправління міліції доставили втікача з Нікополя до столиці та передали до Оболонського райуправління. Проти злочинця порушено кримінальну справу за фактом втечі.

Затриманого було заарештовано за розбійний напад в Подільському районі Києва в червні 2010 року. Він був направлений на лікування до київського клінічного протитуберкульозного диспансеру.

До строку покарання за розбій (від 3 до 7 років) затриманому, згідно зі статтею 393 Кримінального кодексу України, суд може додати ще п’ять років за втечу.

Як повідомляв УНІАН у ніч 23 січня з київської клінічної протитуберкульозної лікарні №2, яка знаходиться в селищі Гостомель, втекли 5 арештантів.

Всі п’ятеро перебували в одній палаті під охороною співробітників конвойного полку ГУ МВС України в Києві. Втікачі (всі раніше засуджені) були заарештовані судом за різні злочини, зокрема крадіжки, грабіж, незаконне зберігання наркотичних речовин.