До двох осіб зросла кількість жертв пожежі у Хмільнику

До двох осіб зросло число жертв пожежі в санаторії «Поділля» у Хмільнику Вінницької області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, обгорілий труп жінки 8 лютого був виявлений між 3 і 4 поверхами спального корпусу санаторію. Виявилося, що під час ліквідації пожежі загинула 73-річна жителька Кривого Рогу. Вже у лікарні помер 48-річний чоловік, громадянин Молдови, який рятуючись від пожежі вистрибнув з вікна четвертого поверху.

Наразі працівниками міліції створено оперативний штаб для прийому громадян постраждалих від пожежі. Правоохоронці допомагають людям відновити паспорти, водійські посвідчення та інші документи втрачені у вогні.

«Усім постраждалим від пожежі цілодобово надається допомога. Ми намагаємось у найкоротший термін допомогти людям відновити втрачені документи, робити все можливе, щоб постраждалі не залишились наодинці з бідою» - зазначив начальник Хмельницького райвідділу міліції Володимир КАНЮКА.

Усіх постраждалих від пожежі відпочиваючих, яких було 157, переселили до іншого корпусу. Тим, хто не добув термін лікування і вирішив повернутись додому, повернули гроші.

Ведеться розслідування причин та обставин пожежі.

Як повідомляв УНІАН, голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА створив спеціальну комісію з розслідування обставин пожежі в санаторій «Поділля» у місті Хмільник.

Попередньо встановлено, що джерело загоряння знаходилося у приміщенні клубу санаторію «Поділля», а його причинами стала неправильна експлуатація нагрівальних приладів.

У м. Хмільник у двоповерховій будівлі клубу санаторію «Поділля» 7 лютого о 23 год. 15 хв. виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на восьмиповерхову будівлю спального корпусу зазначеного санаторію.

За даними МНС України, пожежно-рятувальними підрозділами було врятовано 157 чоловік. Всього внаслідок пожежі постраждало 11 осіб, з яких 1 особа загинула, до місцевої лікарні доставлено в тяжкому стані 2 особи та 8 осіб – у стані середньої тяжкості.